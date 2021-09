Nella giornata di ieri a Villacidro è stato fermato un 52enne di Guspini dai carabinieri in servizio per controlli stradali di routine. L’uomo, alla guida di un Porsche Cayman, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e, oltretutto, la patente era sospesa per un anno.

Il trasgressore verrà quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Per ciò che riguarda la guida con patente sospesa, verrà informata la Prefettura di Cagliari che verosimilmente prolungherà i tempi di sospensione a causa della scarsa disciplina del trasgressore.

