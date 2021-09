Questa notte alle 3,30 un’auto è uscita fuori strada, spostando un pesante blocco di marmo della scalinata dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Un fatto che sarebbe potuto costare la vita a qualcuno, dato che in quel tratto, così stretto da far transitare auto, mezzi di trasporto e pedoni insieme, non esiste un marciapiede.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it