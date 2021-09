Da due mesi campeggiano sul bagnasciuga, abbandonate da qualche incivile. Sono le due poltrone vista mare immortalate dall’obiettivo del consigliere comunale Marcello Polastri che ha postato la foto su Facebook.

Non mancano i commenti taglienti dei cagliaritani che, notando la romanticheria involontaria dell’atto di inciviltà, arrivano a rammaricarsi ironicamente del fatto che chi ha depositato il salotto in spiaggia non si sia portato anche una tivù per allietarsi le serate a Giorgino: “Non ci sono parole per certa gente, l’inciviltà non ha limiti”.

