Fino alla metà del 2022, il decreto Sostegni bis – un pacchetto di aiuti per le attività entrate in crisi durante la pandemia – prevede, salvo proroghe, due nuovi provvedimenti per tutti gli Under 36. Il primo riguarda l’eliminazione delle imposte per l’acquisto della prima casa; il secondo la possibilità di avere una garanzia statale che consenta di accedere a un mutuo per una somma fino a 250 mila euro che copra anche il 100 per cento del prezzo dell’abitazione.

In questo caso, quindi, non sarà più necessario versare un anticipo di almeno il 20 per cento, perché interverrà la garanzia dello Stato. Entrambe le soluzioni sono pensate per ovviare alla mancanza di contanti. Le domande per i mutui, dopo la notizia, hanno già hanno registrato un forte aumento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it