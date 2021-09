Arriverà da Sant’Antioco l’olio per la lampada votiva perenne che arde davanti alla tomba di San Francesco, ad Assisi. Dopo 21 anni, il 3 e 4 ottobre 2021, la Sardegna è chiamata all’offerta dell’Olio per la Lampada Votiva perenne sulla Tomba di San Francesco, Patrono d’Italia in rappresentanza di tutte le Regioni italiane: “un gesto molto significativo – si legge in una nota – con cui l’Italia dei Comuni si rivolge a San Francesco, un faro di speranza per le nostre comunità”. Davanti alla Tomba del Santo, infatti, arde una lampada votiva alimentata dall’olio donato ogni anno da una diversa regione italiana per la festa del 4 ottobre. Nel 2020 l’olio è stato donato dalle Marche, mentre nel 2021 spetta alla Sardegna. Sulla lampada è inciso un verso dantesco, tratto dal XXVI canto del Paradiso: “Non è che di suo lume un raggio”.

“Con molto piacere abbiamo raccolto l’invito della Sindaca di Assisi e dell’Anci Sardegna e ci sentiamo onorati di poter partecipare a questa straordinaria iniziativa – commenta il sindaco Ignazio Locci – si tratta di un momento di grande forza simbolica che si rinnova ogni anno coinvolgendo idealmente tutto il Paese. Due componenti della Giunta rappresenteranno ad Assisi il Comune di Sant’Antioco che sarà parte attiva del pellegrinaggio nella capitale mondiale del francescanesimo. L’evento racchiude in sé molteplici significati religiosi, sociali, storici e culturali e, per queste ragioni, per noi è un immenso piacere prendervi parte, a nome della comunità antiochense, insieme alla Conferenza Episcopale Sarda, alla Regione Sardegna e all’Anci Sardegna”.

