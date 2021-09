“Di fronte ai palazzi di Via Koch a Cagliari, si trova la parte bassa del Colle di San Michele. Seguo il sentiero che porta ad un fortino militare. Arrivato a destinazione, mi trovo davanti ad uno spettacolo inquietante ed indecoroso. Un tappeto di centinaia e centinaia di siringhe usate ed abbandonate e rifuti di vario genere mai raccolti”. A scriverci è Valerio Spiga dell’associazione ambientalista Arrosa – Difensori della natura.

“Ci si può arrivare facilmente ed è un pericolo per i ragazzini o bambini del rione che magari per semplice curiosità di addentrano in questa zona. Proprio oggi stavo parlando con alcuni cittadini e son davvero esasperati di questa situazione, che va avanti da anni ed anni. Ma cosa aspettano gli organi competenti a bonificare la zona?”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it