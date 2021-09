Gli alberi di Cagliari fanno sempre discutere. Quando vengono abbattuti, come è successo in viale Marconi e anni fa in viale Fra Ignazio e in Piazza Giovanni XXIII. Ma anche quando cadono da soli. Sì perché spesso e volentieri gli alberi cagliaritani sono estremamente pericolosi. Ieri, ad esempio, come rileva sul suo profilo social il consigliere comunale Marcello Polastri, alcuni grossi rami sono caduti sopra una Renault parcheggiata in Piazza Indipendenza, davanti al Museo Archeologico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli Agenti della Polizia Municipale e i tecnici comunali del Servizio Verde Pubblico. L’incidente, documentato dalle fotografie del reporter Alessandro Congia, ha prodotto danni all’auto, ma fortunatamente non ha provocato danni alle persone.

