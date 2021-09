Dopo l’afa anomala delle ultime settimane, il mese di ottobre porterà l’autunno anche in Sardegna. Nonostante gli ultimi giorni gradevoli, seppure caratterizzati da forte vento, il maltempo potrebbe arrivare secondo gli esperti già nel fine settimana. Il primo weekend di ottobre sarà infatti caratterizzato da una ampia depressione nord atlantica che sta spingendo sull’Europa centro occidentale ed è destinato a collocarsi nel Mediterraneo. La depressione porterà aria fredda marittima, catapultando molte aree europee nel cuore della stagione autunnale. Secondo alcuni modelli previsionali potrebbe arrivare in prossimità della Sardegna e coinvolgere tutto il territorio sardo in una ondata di maltempo con un crollo delle temperature e violente precipitazioni (temporali, grandinate, nubifragi). Insomma, dopo il caldo estivo delle ultime settimane, l’isola sembra apprestarsi ad entrare nel bel mezzo dell’Autunno.

