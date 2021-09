Un ciclista e due automobili sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Dolianova. Mentre stava percorrendo in sella alla propria bicicletta elettrica via Cagliari, in direzione uscita dal centro abitato, un 68enne del luogo è stato investito da una Peugeot condotta da un trentaquattrenne di Dolianova che viaggiava nella stessa direzione. Tale autovettura era stata a sua volta violentemente tamponata da un’altra Peugeot condotta da un altro 34enne, anche lui del luogo, che viaggiava in compagnia della moglie e di due figli minori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia. Con loro è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato in ambulanza presso l’ospedale Brotzu di Cagliari il ciclista, che è stato ricoverato in pericolo di vita con prognosi riservata, nonché moglie e figli del primo investitore per accertamenti (non in pericolo di vita). I veicoli sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziaria a una ditta di soccorso stradale autorizzata.

La viabilità è stata ripristinata nel giro di poche ore, dopo l’esecuzione dei rilievi tecnico infortunistici compiuti dei carabinieri ai fini della ricostruzione di ogni responsabilità penale, civile e amministrativa. Sono stati richiesti esami tossicologici per verificare se il conducente che ha cagionato il sinistro potesse essere sotto l’effetto di alcol o stupefacenti nel momento dell’impatto.

