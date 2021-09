Aveva trovato una irrinunciabile offerta per assicurare online le sue due autovetture di famiglia. Ha così preso contatto con due finti assicuratori pagando la vantaggiosa cifra di 548 euro in due diverse tranches a titolo di pagamento delle due presunte polizze auto, successivamente mai attivate. In questo modo un quarantunenne operaio romeno residente a Masainas, ha capito a proprie spese che cercare contratti assicurativi sul web è sempre molto rischioso.

L’operaio, nella spasmodica ricerca online di formule particolarmente convenienti per coprire con RCA le due auto di famiglia, era giunto ad ottenere un preventivo complessivo di 584 euro grazie ad un’offerta irrinunciabile rinvenuta on-line. Ha così preso contatto con gli anonimi e generosi interlocutori che, fingendosi assicuratori, si sono fatti corrispondere quella cifra in due diverse tranches. Quando poi però l’uomo, andando a cercare riscontro dei propri contratti sul portale della compagnia assicurativa alla quale riteneva di essersi affidato, ha scoperto amaramente che quelle due polizze per la società non esistevano, si è recato dai Carabinieri di Giba. Questi hanno intrapreso immediate indagini sulla base degli elementi forniti dal denunciante e sono risaliti, con la collaborazione della banca dalla quale erano partiti i bonifici e dalle indicazioni fornite dalle società telefoniche interessate nei contatti informali avvenuti durante la preparazione della truffa, che il denaro era confluito nei conti di due napoletani rispettivamente di 58 e 45 anni, il primo di Portici e il secondo di Torre Annunziata, entrambi disoccupati e con precedenti specifici a carico. Nella ricostruzione delle responsabilità sono intervenuti anche i carabinieri del luogo che ben li conoscevano. I due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata e continuata in concorso.

