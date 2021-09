Si attende in queste ore l’esito della gara bandita d’urgenza dalla Regione per affidare i voli in continuità territoriale a partire dal 15 ottobre e fino a maggio. Mentre ormai volare da e per la Sardegna è diventato quasi impossibile con enormi disagi per chi si deve spostare dall’isola, la newco Ita e Volotea sono le uniche compagnie aeree ad aver risposto alla gara per garantire la copertura dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna nei prossimi 7 mesi.

Alitalia, che dalla settimana scorsa sta dando segni di dismissione con una serie impressionante di voli cancellati, dirà ufficialmente addio alle attività di volo a partire dal 14 ottobre. La compagnia di bandiera era rimasta l’unica a gestire i collegamenti tra gli aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero con quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino. Ieri, con il record di 31 voli annullati in un giorno — quasi uno su dieci di quelli programmati — Alitalia si è piazzata settima nel mondo nella poco invidiabile classifica delle compagnie con il maggior numero di cancellazioni.

