Nella giornata di ieri ha fatto molto discutere la notizia pubblicata da Youtg.net, che faceva notare un avviso insolito sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari dal titolo: “Come capire se un numero di matricola è pari o dispari”.

A seguire la spiegazione dettagliata per arrivare al risultato: “dividiamo il numero di matricola 65200 per 2 (due), se dà resto 0 (zero) allora il numero di matricola è pari. A numero di matricola pari, corrisponde canale di frequenza (corso) PARI. A numero di matricola dispari, corrisponde canale di frequenza (corso) DISPARI”.

Inutile dire che, appena dopo la pubblicazione, l’annuncio è subito diventato virale sui social tra chi se la prendeva con le matricole e chi con l’Università, giudicata troppo severa con le nuove leve. Fatto sta che le polemiche hanno spinto l’Ateneo cagliaritano a rimuovere oggi l’avviso dal sito, che però continua a circolare sulle pagine Facebook degli iscritti in Medicina e Chirurgia, con tanto di screenshot.

