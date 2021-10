Secondo quanto avrebbe affermato da Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, a spaziointer.it, il giocatore uruguaiano del Cagliari Calcio potrebbe essere rilasciato sul mercato a gennaio 2022.

“Il Napoli si era fatto sentire per Torreira e per Nandez. Cagliari? Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions”, ha detto Bentacur.

“Il presidente – prosegue l’agente – ci ha dato la sua parola, Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari ma sappiamo la crisi che c’è stata. Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Addio in prestito o a titolo definitivo? Penso lo venderà ad un prezzo più basso di quello richiesto, c’è una clausola da 36 milioni ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”.

