La disinformazione online non è nata ieri, ma oggi è sempre più dilagante. La maggior parte delle fake news, contenuti rivelatisi poi falsi, nell’ultimo anno riguardano i vaccini e più in generale la pandemia da Covid. Dalla creazione in laboratorio alla scadenza dei vaccini del 20 ottobre 2021 fino ai microchip e il magnete contenuto nelle fiale vaccinali per farci venire gli infarti tramite la tecnologia del 5G.

YouTube, la piattaforma di video online più seguita al mondo, dice basta. Nella giornata di ieri ha rimosso ben 130mila video complottisti riguardo i vaccini anti-Covid: c’è chi ha affermato che le somministrazioni vaccinai non ridurrebbero la trasmissione o la contrazione della malattia, chi sostiene che sarebbero la causa di autismo, cancro e infertilità. Tutte notizie già smentite dal sito dell’Oms e dai siti istituzionali che stanno tenendo traccia degli ultimi aggiornamenti, studi scientifici e ricerche riguardo il Sars-Cov-2.

Già lo scorso anno YouTube aveva bandito le fake news sui vaccini, tra cui vi sono anche i video di Robert F. Kennedy Jr (nipote di John F. Kennedy) e Joseph Mercola. Di più, la piattaforma di proprietà di Google sta lavorando con le fonti ufficiali per far sì che i video di valore scientifico verificato, come la National Academy of Medicine e la Cleveland Clinic. L’obiettivo è ottenere informazioni scientifiche di primo piano e dunque una platea di utenti maggiormente consapevole in tema Covid.

