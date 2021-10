Dalla salvezza con la Reggina – partendo da undici di punti di penalizzazione – alle gioie alla guida della Sampdoria, portata in Europa, per arrivare agli anni d’oro del Napoli e all’approdo in Sardegna.

Oggi l’allenatore rossoblù compie 60 anni: buon compleanno mister!

