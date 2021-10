Secondo la Cassazione, si devono tassare anche le mance. La sentenza è arrivata il 30 settembre e ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate in un contenzioso con un capo ricevimento di un hotel di lusso della Costa Smeralda.



Nel sito specializzato Cassazione.net, si legge che il dipendente dell’albergo aveva ricevuto 70mila euro in mance dagli ospiti in soggiorno. Il lavoratore li ha depositati in banca, pensando di non doverli tassare in quanto parte non direttamente assimilabile alla propria remunerazione.

Per la Cassazione, però, le cose stanno diversamente. Secondo i giudici, infatti, “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.



Il lavoratore dunque dovrà obbligatoriamente pagare l’Irpef anche sulle mance.

