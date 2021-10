Dopo l’assegnazione alla compagnia aerea Ita delle tratte da e per la Sardegna in continuità territoriale, Volotea pubblica un comunicato sul suo sito in cui annuncia ricorso. “Volotea – si legge nel comunicato firmato dalla compagnia low cost – trova insensata e incredibile la decisione della Regione Sardegna di escluderla, a causa di formalità burocratiche, dalla gara per l’assegnazione della continuità territoriale. La compagnia sottolinea, inoltre, come il preavviso per partecipare alla gara sia stato molto serrato, meno di una settimana dalla ricezione degli inviti”.

Per questo Volotea presenterà ricorso tramite i suoi legali nelle sedi competenti. Il vettore, fa sapere la compagnia aerea con sede in Spagna, farà uso di tutto i ’local remedies’ disponibili. ”Poiché la situazione è una chiara violazione del diritto dell’Ue – conclude – , la compagnia non esclude di presentare un reclamo davanti all’Unità per gli Appalti Pubblici della Commissione europea a Bruxelles”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it