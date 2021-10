Una partenza da incubo per i rossoblù, che non hanno mai vinto nelle prime sette gare. E molti scontri erano diretti

Per il Cagliari progettato in estate da Giulini i numeri sono impietosi, e prendono una piega ancora più negativa alla luce della vittoria della Salernitana sul Genoa. Dopo sette giornate di campionato il Cagliari è ultimo in classifica con tre punti, è l’unica squadra a non aver ancora vinto una partita e ha la peggior difesa della Serie A, con 16 gol subiti.

La difesa è il punto più dolente. Manca un giocatore alla Pisacane, veloce e difensivo. A centrocampo, persi Rog e Raja, ci sono Marin e Nandez ma non bastano. In attacco Keita sembra dare buone risposte, ma va valutato l’affiatamento con Joao Pedro.

Ora c’è la sosta e Mazzarri ha due settimane di tempo per lavorare sul aspetti tattici, fisici e soprattutto mentali. Al rientro c’è un’altra gara in casa, contro la Sampdoria, e bisogna assolutamente vincere.

