Sarà una domenica serena quella del 3 ottobre 2021 a Cagliarti. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo.

Anche lunedì cielo in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni: 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo.

