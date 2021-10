Nel tragico incidente di ieri, un piccolo aereo, un Pilatus Pc-12, è precipitato verso le 13 su una palazzina in ristrutturazione vicino alla metropolitana di San Donato milanese. A bordo otto passeggeri, tutti deceduti dopo lo schianto.

Secondo le indagini della polizia di Stato, le vittime sarebbero: il ricco imprenditore Dan Petrescu, 68 anni, cittadino romeno, che si presume fosse alla guida del velivolo; la moglie Righina Petrescu, 65 anni, con doppia cittadinanza romena-francese; il figlio dei due, Dan Stefan Petrescu, 30 anni, con doppia cittadinanza romena-tedesca; Julien Brossard, 36 anni, cittadino canadese amico del figlio. L’altra famiglia era composta da: Filippo Nascimbene, giovane imprenditore nato a Pavia nel 1988; il figlio Rafael di un anno; la moglie Claire Alexandrescou, 1987, cittadina francese; la madre di Claire, signora Miruna Anca Wanda Lozinschi, del 1956, cittadina francese.

Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Linate per dirigersi verso Olbia. Le indagini sono ancora in corso, ad ora si sa che l’aereo ha impattato in modo molto violento sul tetto dell’edificio. Tra i testimoni presenti al momento del fatto, c’è chi sostiene di aver sentito un forte rumore, simile a quello del motore di una moto in accensione, dopodiché l’aereo avrebbe preso fuoco e sarebbe infine precipitato al suolo.

