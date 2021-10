L’iniziativa è encomiabile: vuole infatti tentare di arginare la fuga di cervelli e persone talentuose che scappano in cerca di fortuna da una Sardegna sempre più avara di opportunità. Per questo, la sezione cagliaritana dell’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica (AIDIC), coordinata da Massimiliano Grosso, ha offerto una borsa di studio a cinque studenti universitari che – invece di andare fuori – continueranno gli studi all’Università di Cagliari iscrivendosi alla Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici.

I giovani premiati sono Mariano Casu, Chiara Nurchis, Elisa Pibiri, Laura Piras e Leonardo Sibono che si sono aggiudicati i “Premi di Merito Anno 2021” promossi dall’AIDIC. I cinque neolaureati risultati vincitori del bando di concorso riceveranno una borsa di studio da 500 euro, offerta dalle aziende promotrici dell’evento, Sartec, Ecotec ed il birrificio “Hop Us EST!”, le tre società che hanno aderito all’iniziativa dell’AIDIC per contribuire ad arginare la fuga di cervelli dalla Sardegna.

