“Il supplemento di indagine sulla consistenza della flotta di Ita a soli 9 giorni dalle interruzioni dei voli Alitalia rischia di far rimanere i cittadini sardi concretamente senza collegamenti aerei con il resto del paese”. Lo afferma il senatore di Italia Viva, Giuseppe Cucca che, con una interrogazione urgente al Presidente del Consiglio Mario Draghi, chiede che “il Governo garantisca la tempestiva proclamazione del vincitore del bando emergenziale per i voli in continuità con la Sardegna e l’organizzazione della vendita dei biglietti delle rotte da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma Fiumicino e Milano Linate. La continuità territoriale aerea deve essere garantita – scrive Cucca – non si può compromettere il diritto alla certezza della mobilità, trasformando l’essere isolani in essere isolati”.

