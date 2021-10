L’annosa questione della continuità territoriale per i residenti in Sardegna ha fatto traboccare il vaso. Ad oggi non è ancora chiaro chi si aggiudicherà le tratte da e per l’Isola, e la tensione aumenta. “Nella fretta di smantellare Alitalia e mortificare la protesta dei lavoratori – sostiene Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia – facendo nascere la nuova compagnia Ita, il governo, nonostante gli avvertimenti, non ha tenuto conto della continuità territoriale da e per la Sardegna e dell’urgenza di garantire un servizio essenziale.”

“Nel dibattito sulle mozioni – prosegue Deidda -, avvenuto alla Camera dei Deputati, è emerso chiaramente che il 15 ottobre potrebbero esserci seri problemi e non solo per la nostra Isola. Lo dico con rammarico e non da oggi. Hanno distrutto un settore, quello aereo, facendo ricadere la colpa sui lavoratori, quando per noi sardi rappresentava un servizio essenziale”.

“Vedo esponenti della maggioranza e dei precedenti governi annunciare interrogazioni, ma i sardi sanno già chi sono i responsabili: da Air Italy ad Alitalia, oltre la responsabilità di una macelleria sociale senza precedenti, ora arriva anche l’interruzione del servizio. Cosa facciamo, viaggiamo con gli aerei militari?”, conclude il deputato Deidda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it