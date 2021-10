Temperature in calo in Sardegna. Per l’isola – scrive il meteorologo Matteo Tidili – si apre una seconda metà di settimana molto fresca con temperature tra i 4°C/6°C sotto le medie del periodo. Il calo durerà anche la prossima settimana. Poche le precipitazioni, riconducibili a isolati rovesci sui settori orientali, occasionalmente anche il Sassarese e l’Iglesiente, e probabilmente nella giornata di sabato anche sul Cagliaritano.

