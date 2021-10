Non finisce più la telenovela dei voli aerei sardi. Ad una settimana dalla scadenza della continuità territoriale e dal blocco dei voli Alitalia, anche Ita è costretta a rimanere a terra. Questo pomeriggio l’assessorato regionale dei Trasporti ha escluso anche la nuova compagnia dalla gara per l’affidamento del servizio di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna: carenza di requisiti. Con l’esclusione dell’unica compagnia aerea rimasta in pista per aggiudicarsi i servizio, come annunciato, la Regione sarà costretta ad avviare una procedura negoziata: 12 vettori riceveranno a breve un invito a presentare le proprie offerte. E i sardi stanno a guardare. A terra.

