Per la prima volta nella sua lunga storia, quest’anno Bimbimbici sbarca a Quartu Sant’Elena. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) con carattere nazionale, punta a promuovere la mobilità sostenibile e a diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. L’evento è una vera e propria occasione di festa per tutti coloro che amano la bicicletta, la natura, l’ambiente. È una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

L’appuntamento per tutti i bambini e i genitori è per domenica 10 ottobre alle ore 10. A Quartu il punto di ritrovo prescelto è piazza 28 aprile, fronte Palazzo Comunale. Si raccomanda la massima puntualità, in quanto prima della partenza si dovrà procedere alla registrazione dei partecipanti. Oltre alla bici, sarebbe preferibile che i partecipanti fossero forniti anche di caschetto. A tutti i bambini verranno consegnati: un biglietto della lotteria gratuita Bimbimbici; una maglietta Bimbimbici; uno snack, acqua e frutta fresca (fino ad esaurimento scorte).

Al termine del percorso, che tocca i vari quartieri della città, come consultabile nel dettaglio nella locandina, è previsto anche un momento educativo, con focus sul rispetto delle norme del codice della strada riguardanti i ciclisti. Alle ore 12.30 circa verrà effettuata l’estrazione della lotteria Bimbimbici, con in palio una bicicletta e tanti altri premi.

L’iniziativa conferma il lavoro dell’Amministrazione comunale quartese per incentivare la mobilità sostenibile in città. Oltre al bando per i monopattini elettrici e all’assegnazione della gara per il car sharing, l’assessora della Giunta Milia con delega alla Mobilità Barbara Manca sta portando avanti i progetti necessari per chiudere tutti gli anelli della rete ciclabile, per consentire ai quartesi e agli eventuali visitatori di muoversi agevolmente in città sulle due ruote, in sicurezza e in un ambiente pulito. Con lo stesso fine si moltiplicano le iniziative volte a favorire la passione e quindi l’uso delle biciclette.

