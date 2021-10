Nella giornata di ieri a Guspini, in seguito alla denuncia presentata da un 53enne del posto e della 48enne moglie convivente, i carabinieri hanno denunciato per frode informatica un 55enne di Torre Annunziata, disoccupato con diverse precedenti denunce a carico anche per analoghe situazioni.

Dall’indagine si è scoperto che l’uomo, mediante l’introduzione fraudolenta nello smartphone del querelante, aveva effettuato un pagamento di 14.860 euro sottratti dal conto corrente cointestato ai due coniugi, per l’acquisto di un’auto. I militari sono risaliti alla persona che avevo concluso l’acquisto presso una concessionaria di Arezzo, grazie anche alla collaborazione dei colleghi del posto.

Resta da capire come l’hacker sia riuscito ad introdursi all’interno del cellulare, con cui ha eseguito il bonifico. Sono in corso ulteriori indagini per riuscire a comprendere come sia avvenuto il fatto.

