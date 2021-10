Ripartono le serate gourmet di Notti Stellate con Carlo Cracco. L’icona mondiale dell’alta cucina italiana sarà protagonista martedì 19 ottobre alle 20 di un’esclusiva cena a quattro mani presso L’Osteria del Forte a Palazzo Doglio.

Lo chef stellato in collaborazione con Alessandro Cocco, cresciuto al Forte Village con maestri come Gordon Ramsay e Heinz Beck, condividerà il suo stile inconfondibile, proponendo un menu che intreccia alcuni dei suoi piatti signature con i profumi e i sapori dei prodotti di stagione e a chilometro zero che caratterizzano l’offerta culinaria dell’Osteria del Forte a Cagliari.

