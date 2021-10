Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Con questa frase di Charles Darwin spesso mi capita di riflettere su come stia mutando il mondo del lavoro che di fatto è in continua evoluzione.

È innegabile che gli ambiti in cui si sviluppa la nuova espansione del lavoro siano quelli connessi alle nuove tecnologie, tecnologie interconnesse in modo profondo al mondo dell’informatica. Da questo presupposto è di fondamentale importanza continuare ad aggiornarsi e formarsi. Il lavoro non è solo occupazione ma è anche evolversi in modo da soddisfare quello che il mercato ci chiede.

Operatori, tecnici, manager e imprenditori dovranno essere sempre più aggiornati e competenti, il mondo del lavoro esclude in automatico chi non risponde a questa premessa. La formazione rimane l’unica soluzione per affrontare in modo produttivo questo cambiamento.

Patrizio Loi | Docente e Consulente Informatico

