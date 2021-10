L’ultima notizia in ordine di tempo è stata quella delle ricchezze parcheggiate nei paradisi fiscali dai gemelli del gol della Sampdoria e della Nazionale, Vialli e Mancini. A far abbassare notevolmente la reputazione del sistema calcio italiano è stata anche la vicenda della Superlega, competizione privata a numero chiuso alternativa alla Champions League che avrebbe dovuto riunire la crema del calcio europeo, progetto sposato da 12 club europei fra cui Juventus, Inter e Milan. Ma anche i bilanci sempre più in rosso delle grandi società, i diritti televisivi milionari che stanno rendendo il calcio uno sport solo per pochi daznati e i compensi sempre più imbarazzanti dei top player, una specie di schiaffo sulla faccia di chi si arrabatta per campare.

Eppure, in questo mondo del calcio finanziario, ci sono squadre che ancora sono in grado di suscitare affetto e simpatia con i loro colori. Una di queste è il Cagliari.

Secondo quanto emerge da una analisi realizzata da Zwan, azienda specializzata in corporate reputation, la squadra con la migliore reputazione in Italia è l’Atalanta. Al secondo posto in classifica ci sono i rossoblù. Si salvano Napoli, Torino e Roma. Male invece tutte le squadre che avevano aderito al progetto Superlega. Mentre in Europa è il Lipsia ad aggiudicarsi il primato per Reputazione.

Secondo l’analisi di Zwan, per la quale è stato utilizzato l’algoritmo ReputationRating, il crollo reputazionale del sistema Calcio in Italia è riconducibile principalmente alla ”Workplace & Governance” e alle “Performance finanziarie” dei principali attori. Il caos attorno alla Superlega e le frequenti indagini di Consob e AGCOM sulle attività dei club sono lo specchio di un mondo completamente avulso dalla realtà. A percepirlo sono soprattutto Cittadini, Investitori, Istituzioni e Società.

La reputazione dell’Atalanta è dovuta principalmente ai risultati sportivi. La società viene descritta come “una fucina di talenti, bilanci in utile, una presenza costante nei principali campionati europei e una leadership salda agli occhi di investitori e finanziatori, rendono l’Atalanta il vero miracolo sportivo italiano degli ultimi anni”.

Il secondo posto di questa speciale classifica spetta al Cagliari. Ma siccome soprattutto in questo periodo i risultati calcistici dei rossoblù lasciano abbastanza a desiderare, il Cagliari Calcio deve la sua reputazione ai progetti sociali avviati da Tommaso Giulini e dal suo staff. Club membro dell’EFDN (European Football for Development Network), il Cagliari ha infatti lanciato nel 2021 ben tre progetti di responsabilità sociale: “Love As One”, una serie di iniziative contro il razzismo e contro l’omo-, bi- e trans-fobia in occasione delle partite in casa; “Scuola di tifo”, con l’apertura di un settore dello stadio riservato ai minori per permettere loro di crescere come tifosi sani; “Casteddu4Special”, una serie di iniziative sportive e allo stadio per persone affette da disabilità.

Speriamo che a questi risultati si accompagni anche una riscossa sul campo. La reputazione ne gioverebbe ancora di più.

