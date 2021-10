Questa mattina i carabinieri di Arzana e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, durante un servizio finalizzato alla ricerca di armi, munizioni e materiale illecitamente detenuto hanno eseguito una perquisizione di uno stabile non abitato nel centro del paese barbaricino.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno notato una porta dietro un muro di blocchetti dalla quale si accedeva a una porzione di stabile abbandonata. Così le ricerche sono state estese anche in quello stabile dove, in una stanza posta alla fine di un corridoio, è stata trovata una botola ricavata al di sotto della pavimentazione dalla quale si accedeva a un piccolo vano appositamente ricavato e idoneo ad ospitare una persona. È stato inoltre accertato che lo stesso era fornito di un condotto di aerazione per il ricircolo dell’aria. Accanto alla botola sono state trovate un paio di stampelle.

Durante le operazioni sono stati inoltre trovati diversi proiettili di pistola e due oggetti di pietra di presunto interesse archeologico: un busto e un contenitore. Il materiale è stato sequestrato per cercare eventuali impronte digitali e tracce di Dna da comparare con quelle presenti nelle banche dati.

