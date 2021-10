Oltre 200 camperisti ospitati nelle strutture ricettive cittadine, 600 appassionati alla scoperta del territorio tra bici su strada, mountain bike, cammini, trekking, tiro con l’arco, kayak, sup, windsurf e giochi ambientati nei musei e in altre attrazioni storico-culturali, associazioni e società impegnate nel supporto logistico ai partecipanti, divisi tra le mete degli eventi e il quartier generale di piazzale della Pace, eccellenze del territorio in vetrina, street food, laboratori, intrattenimento e musica.

I numeri decretano il successo del “Festival del turismo itinerante e delle attività ludico sportive all’aria aperta”, la cui seconda edizione è andata in scena ad Alghero dall’1 al 3 ottobre e ha permesso alle istituzioni di incontrarsi e riflettere di scenari normativi, strategici e operativi per gestire un segmento del mercato turistico sempre più importante nel processo di destagionalizzazione dei flussi, agognato e mai realizzato.

La kermesse dell’Associazione Camperisti Torres ha goduto di uno scenario particolarmente adatto: tantissimi amanti delle attività all’aria aperta hanno scoperto un patrimonio ambientale straordinario, tra cammini e sterrati che partono da Ovest, a strapiombo sulla litoranea per Bosa, penetrano nel Parco naturale regionale di Porto Conte e si affacciano sulle falesie dell’Area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana. Anche il centro storico, da anni epicentro di iniziative che puntano sull’arte e sul gioco per favorire processi di rigenerazione urbana e di promozione delle attrazioni storiche, artistiche e museali, è stato protagonista della manifestazione che ora lancia una nuova sfida: la terza edizione si terrà a Sorso nel 2022.

Sorso domina il Golfo dell’Asinara. Oltre 17 chilometri di spiaggia, la pineta, lo stagno, le vigne e tracce di storia millenaria ne fanno un’ottima location per le attività in ambiente, clou di una manifestazione itinerante che porta avanti l’impegno di costruire un’isola a misura di turista tutto l’anno, che intercetti i viaggiatori extra-balneari e faccia passi avanti verso un’offerta turistica strutturata, che garantisca adeguata accoglienza logistica, prodotti turistici competitivi ed efficienti condizioni di mobilità.

