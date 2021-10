Superando le difficoltà della pandemia da Covid-19 “Autunno in Barbagia” è ripartito con “Hortes de Ulìana“, le cortes aperta a Oliena, nel secondo weekend di settembre, seguito da Dorgali il 17, 18 e 19 settembre. Non ha invece partecipato ad Autunno in Barbagia il comune di Bitti, che solitamente apriva la manifestazione.

Oggi 10 ottobre è la domenica di Tonara. Per partecipare non serve la prenotazione, la formula funzionerà come negli anni scorsi. Il Green Pass sarà necessario per entrare nei locali al chiuso, mentre nella cartina delle cortes apertas a Tonara, spiega il sito del Comune, ci saranno due aree green pass: una in viale della Regione, di fronte al Comune; una in via Spano, di fronte alla Casa Pulix. Obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e nelle aree nelle quali non sia possibile rispettare il distanziamento.

Ancora da stabilire se si terrà la Sagra delle castagne di Aritzo, in programma come ogni anno l’ultima domenica di ottobre. La decisione arriverà nei prossimi giorni, non appena si sarà insediato il nuovo consiglio comunale del paese.

