Stefano Pia ha 43 anni e come il protagonista di Smoke, il film cult di Paul Auster, è un fotografo da tempo ha deciso di ritrarre un unico, piccolo spicchio di mondo. Nel suo caso è Mogoro, il paese d’origine.

Dopo Kilometro Zero, il primo libro pubblicato nel 2017 ora arriva ora “Non è l’America” un reportage nelle campagne di Mogoro. Il progetto, già vincitore nel 2019 del festival romagnolo “Semplicemente Fotografare” è stato premiato di recente come miglior lavoro al Corigliano Calabro Fotografia book Award. “Non è l’America”, edito dalla Soter Editrice di Salvatore Ligios, è un racconto di immagini che ha come sfondo la campagna della Marmilla di Oristano. I paesaggi che sembrano tratti dai romanzi di Cormac McCarthy, fanno da cornice alla vita di allevatori e animali, protagonisti della narrazione visiva. Presenti i testi di Francesco Cito, Sandro Iovine e Salvatore Ligios. Il libro è già acquistabile al sito www.stefanopia.eu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it