Edwin Scalas ha 24 anni, è nato in Repubblica Dominicana ma è cresciuto in Sardegna, a Cagliari. All’età di 19 anni ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per imparare una nuova lingua e fare nuove esperienze. A 21 anni è tornato in Sardegna e ha aperto una rivendita auto online. Un anno dopo è tornato in Inghilterra, a Londra, dove lavorava come istruttore di nuoto. Ha nuotato a livello agonistico e ha vinto diversi titoli regionali, meeting internazionali e una medaglia di bronzo ai campionati italiani. Così ha deciso di trasmettere questa passione e iniziare a insegnare.

Poi è arrivata la pandemia e le piscine hanno chiuso, così Edwin si è ritrovato a Londra rinchiuso in casa, come tutti. Così ha iniziato a pensare a nuovi business online tra cui e-commerce. Ha aperto diversi negozi online, alcuni sono stati profittevoli, altri no. Durante questo periodo nonostante fosse motivato per quanto riguarda il business, ha pensato che non potesse rimanere in forma, ha iniziato a mangiare cibo spazzatura e lentamente ha smesso di allenarsi.

Ha toccato il fondo, e a quel punto ha iniziato la risalita. Dopo svariati tentativi ha finalmente scoperto la strategia perfetta per trasformare il suo corpo. Ha raggiunto la mia forma migliore di sempre durante una pandemia, scoprendo che ciò di cui abbiamo veramente bisogno è una dieta semplice che ti consenta di mangiare piatti deliziosi così da poterla seguire a lungo termine. La giusta quantità di allenamento e il giusto riposo, per permettere alle articolazioni di ripararsi e diventare più forti e ai tuoi muscoli di crescere e la giusta quantità di sonno.

Edwin ha realizzato che non era l’unico in quella situazione, ma in realtà la maggior parte delle persone aveva bisogno dei giusti protocolli e motivazione per mettersi in forma. Il fitness in realtà non si pratica solo per ottenere un fisico statuario, ma soprattutto per migliorare la saluta mentale ed emotiva. Così ha pensato che potessi conciliare il business con la passione e ha creato dei programmi fitness semplici da seguire, che potessero trasformare chiunque in dodici settimane e ancora più importante restare in quella forma fisica non tornare al punto di partenza. Tutto questo senza la necessità di una palestra.

Edwin ha creato il mio website dove mette a disposizione tutta la sua esperienza e ricerche alla portata di chiunque voglia migliorare il proprio fisico, mentalità e stile di vita. Nel futuro ha in programma di continuare a creare contenuti di valore e aiutare più persone possibile al raggiungimento dei propri obiettivi. Ha intenzione espandere il fitness brand in altri Paesi. Inoltre, sta creando un brand made in Sardegna per creare prodotti realizzati con materiali riciclati che saranno indispensabili per l’industria del fitness, insieme alla sua collezione di abbigliamento. Una bella avventura che parte dalla Sardegna, attraversa la pandemia e sta arrivando lontano.

