Grande successo per la 20° edizione di Bimbinbici che ieri si è tenuta per la prima volta a Quartu Sant’Elena. Con oltre cento bambini e quasi trecento partecipanti provenienti da Quartu e da tutta la Città Metropolitana di Cagliari, l’edizione 2021 di Bimbimbici, fortemente voluta da FIAB Cagliari e dall’amministrazione comunale quartese, con, è stata tra le più partecipate di sempre.

“Siamo molto felici della riuscita della manifestazione – si legge sulla pagina FB della Fiab Cagliari -. Continueremo a proporre iniziative simili per far crescere la consapevolezza di quanto sia importante andare in bici per uno stile di vita sano e per vivere in Città più sicure e più belle”.

