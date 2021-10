L’estate sta finendo. Anzi no. Soprattutto a Cala Goloritzè, dove per tutta l’estate gli ingressi dei turisti sono stati contingentati. Visti i numeri importanti di presenze del mese di ottobre, sulla stessa media di giugno, il Comune di Baunei ha deciso di presidiare il sentiero di Goloritzé con il servizio di vigilanza e controllo ingressi, fino a data da destinarsi. Stessa comunicazione riguarda gli infopoint. Il prossimo aggiornamento è fissato per il 17 ottobre. E chissà che non ci sia un’altra proroga.

