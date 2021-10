Oggi che il generale Francesco Figliuolo ha dichiarato che l’80% degli italiani ha già ricevuto due dosi di vaccini anti-Covid, l’Ats Sardegna apre gli hub a tutti coloro che devono ricevere la prima dose senza prenotazione.

La formula utilizzata finora per gli “open day” da oggi diventa la norma: non è legata alle fasce d’età e vale in tutta la Sardegna. Negli stessi hub, oggi inizieranno ad essere somministrate anche le terze dosi – in questo caso con prenotazione – per persone con fragilità e per chi svolge una professione sanitaria e ha almeno sessant’anni. Devono, però, essere trascorsi sei mesi dalla data in cui si è concluso il primo ciclo vaccinale.

I vaccini per le terze dosi sono quelli ad mRna, e cioè quelli prodotti da Moderna (Spikevax) e da Pfizer (Comirnaty).

Nel complesso in Sardegna son state somministrate 2 milioni 400 mila dosi, tra prime e seconde.

