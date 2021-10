Non sperava più di rivedere l’utilitaria che le era stata sottratta a luglio. Di solito, infatti le auto rubate vengono cannibalizzate e ridotte a pezzi di ricambio molto economici per acquirenti senza scrupoli. Invece oggi una commessa 34 enne di Cagliari si è vista recapitare la sua Fiat 600 ancora in buone condizioni, tanto da poterla subito utilizzare.

Stanotte a San Sperate i carabinieri della locale Stazione hanno infatti denunciato in stato di libertà per ricettazione e reiterazione di guida senza patente, un 25enne di Villaspeciosa senza fissa dimora. L’uomo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, stava guidando una utilitaria nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Mentre viaggiava in una strada secondaria, il giovane è stato sorpreso dai carabinieri proprio alla guida dell’auto che il 26 luglio scorso era stata rubata alla trentaquattrenne di Cagliari, la cui sottrazione era stata denunciata alla Stazione carabinieri di Uta. Il mezzo è stato così ritrovato e restituito alla proprietaria che ormai disperava di poterlo recuperare.

