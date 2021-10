Chi frequenta la biblioteca Dante Alighieri dell’Università di Cagliari, in via Trentino, avrà probabilmente letto più volte questa scritta, che è un inno alla “vita vera”, alla gioia della gioventù e alla filosofia del cogli l’attimo. L’autore non si è firmato, ma senza dubbio il suo messaggio sarà rimasto impresso a tanti studenti e lavoratori del plesso universitario che son passati di lì.

“Quando capirai d’aver buttato i migliori anni dietro uno stupido cellulare – si legge -, sarà diventato ormai troppo tardi per ricominciare. La vera vita reale è fatta d’amore, gioie, emozioni. Quella virtuale di paure, stress e allucinazioni. L’esistenza è solamente il battito di ciglia d’un secondo, ma ricordati sempre che sei un essere unico e di quant’è bello il mondo”.

