“Le decisioni sulle rotte da e per la Sardegna non possono basarsi solo su un fattore economico di ribasso ma hanno fondamentale importanza i servizi che verranno erogati dal vettore che si aggiudicherà i collegamenti”. Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti sarda, William Zonca commentando la notizia delle offerte presentate da Ita e Volotea. In particolare, la compagnia spagnola ha presentato offerte al ribasso fino al -41,6% per i collegamenti tra Cagliari e Roma Fiumicino e Milano Linate e per l’Olbia Fiumicino, del 40,6% per l’Olbia Linate.

“Come Uiltrasporti non faremo un passo indietro se non verranno garantiti i servizi conquistati in questi anni dai sardi – aggiunge -. È inammissibile che questi vengano dispersi per motivi puramente economici. La continuità territoriale aerea deve guardare prima ai servizi e poi ai costi economici”.

