Il governo Draghi vuole dare una svolta all’università italiana. Sono due le proposte di cui si sta discutendo in questi giorni: la prima è la possibilità di iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente, la seconda riguarda il riscatto di laurea gratuito.

Per quanto riguarda il primo punto, la Camera oggi ha approvato all’unanimità (387 favorevoli e nessun contrario) la proposta di legge che elimina una volta per tutte il divieto di iscriversi a due corsi di laurea nello stesso tempo. Il provvedimento sarà sottoposto ora all’esame del Senato. “Con la legge doppia laurea – ha affermato il relatore della proposta Alessandro Fusacchia – ci si potrà formare contemporaneamente su ambiti anche molto distanti e prepararsi così meglio al mondo del lavoro”.

Altra questione è il riscatto di laurea gratuito, per cui l’Inps ha dato l’ok. Questa misura, fa sapere il presidente Pasquale Tridico, costerebbe allo Stato dai 4 ai 5 miliardi euro all’anno, ma sarebbe un grande incentivo per i giovani in un Paese dove il tasso dei laureati è tra i più bassi dell’Ue. Inoltre, il riscatto di laurea gratuito permetterebbe di riequilibrare una sorta di disparità che vede i laureati svantaggiati per il calcolo della pensione, in quanto avrebbero trascorso più anni in aula, ritardando di fatto il prorpio inserimento nel mondo del lavoro.

