Nomina prestigiosa per l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. L’esponente della Giunta regionale è entrato a far parte del Comitato strategico del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). La nomina di Nieddu è stata formalizzata dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni nel corso della seduta del 6 ottobre ed è stata ratificata dalla stessa Conferenza delle Regioni nella giornata di ieri.

“Ringrazio i colleghi assessori delle altre Regioni per la fiducia – ha commentato Nieddu -: è un risultato che premia il nostro lavoro in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, dove la Sardegna non ha mai fatto mancare il proprio impegno e contributo, specie nel corso di questa pandemia che per tutti ha rappresentato la prova e l’impegno più difficili”.

Istituito nel 2004, il Centro nazione per la prevenzione e il controllo delle malattie, presieduto dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, è lo strumento tecnico-scientifico per la prevenzione sanitaria che funge da trait d’union tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome. Oltre all’assessore Nieddu, ne fanno parte anche gli assessori della Sanità della Regione Emilia Romagna e della Provincia Autonoma di Trento. Partecipano anche il Segretario generale del ministero della Salute, un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile, il direttore operativo del CCM, i presidenti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio superiore di Sanità, nonché un rappresentante del Ministero degli Esteri.

