Volotea fa sapere che da oggi sono prenotabili sul sito e sulla app i biglietti aerei dei voli in continuità territoriale dai tre scali della Sardegna – Cagliari, Alghero e Olbia – con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

I prezzi previsti per gli oneri di servizio pubblico e riservati ai residenti e a tutti coloro che viaggiano per lavoro, ha spiegato l’assessore Todde, sono di 39 euro lordi per i voli su Roma Fiumicino e 47 euro lordi per Milano Linate. Inoltre, la compagnia low cost fa sapere che a partire da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia verranno collegati con Milano Linate e Roma Fiumicino con due frequenze giornaliere per ogni rotta.

Da lunedì 18 ottobre, poi, entrerà a pieno regime la gestione della continuità territoriale di Volotea, fino a un massimo di ben 266 voli alla settimana l’Isola e il resto d’Italia. Il servizio, aggiunge, va a scadenza il 14 maggio 2022.

Domani partiranno i primi voli dalla Sardegna in regime di continuità territoriale e precisamente: alle 7 e alle 19 da Alghero, Cagliari e Olbia con destinazione Milano Linate. Per Roma Fiumicino, si decolla alle 7,15 e alle 19,15 da Alghero e Olbia e alle 7,20 e alle 19,15 da Cagliari.

Per quanto riguarda i voli verso la Sardegna, da Milano Linate sono previsti collegamenti verso Alghero alle 8,40 e alle 20,40, verso Cagliari alle 8,55 e alle 20,55 e verso Olbia alle 8,50 e 20,50. Da Roma Fiumicino sono disponibili voli verso Alghero e Olbia alle 8,50 e 20,50, mentre verso Cagliari alle 9 e alle 20,55. Questi orari si riferisocno ai primi tre giorni, ma a partire dalla prossima settimana verranno aggiunge nuove frequenze.

