Anche i lavoratori regionali della Sardegna sono rientrati stamattina nelle loro sedi di lavoro previa esibizione del green pass.

“La Regione si è uniformata alle prescrizioni nazionali ritenendo doveroso, ai fini della tutela dei lavoratori in primo luogo, il recepimento delle disposizioni sulla certificazione verde – Covid-19”, ha fatto sapere l’assessora agli Affari Generali Valeria Satta.

Le modalità operative prevedono l’individuazione, accanto ed unitamente al datore di lavoro, di una serie di altre figure apicali delegate ai controlli che avverranno a campione, con il sistema della rotazione, in modo da garantire in un ragionevole arco temporale l’effettuazione del monitoraggio su tutto il personale.

“La Direzione Generale Innovazione e Sicurezza IT, facente capo al mio Assessorato Affari Generali, per prima, si è dotata della apparecchiatura elettronica di lettura del green pass, e che i meccanismi di rilevazione sono del tutto conformi alla normativa nazionale in materia di tutela della privacy – ha aggiunto Satta -. Tanto si ritiene dovesse essere fatto ai fini di una fattiva collaborazione da parte di tutti al rientro dei lavoratori nelle rispettive sedi di lavoro, in una condizione emergenziale pandemica non ancora, purtroppo, superata”.

