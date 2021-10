“È con grande piacere che posso finalmente annunciare il momento che aspettavamo da tanto tempo: la riapertura totale del nostro teatro!”, dice con entusiamo Nicola Colabianchi, sovrintendente Teatro Lirico di Cagliari. In occasione dell’evento, giovedì 28 e venerdì 29 ottobre alle 20,30, si terrà “Il Lirico al 100%”, un concerto straordinario per festeggiare la riapertura totale. Le due serate, inserite nella rassegna “Autunno in musica 2021”, prevedono l’esibizione dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Dmitri Jurowski, il discendente più giovane della celebre famiglia di musicisti russi.

Il programma artistico prevede: Ouverture in do minore per Genoveva, op. 81 di Robert Schumann; Suite n. 4 in Sol maggiore “Mozartiana” op. 61 di Pëtr Il’ič Čajkovskij; Seconda Sinfonia in la minore op. 55 di Camille Saint-Saëns.

Invece dal prossimo concerto sinfonico già in programma, venerdì 22 e sabato 23 ottobre, il Lirico riapre ancora parzialmente al pubblico, ma assicura un pieno ritorno alla normalità, seppur nel rispetto delle normative anti-Covid: l’uso obbligatorio della mascherina è obbligatorio anche durante gli spettacoli, una volta raggiunto il proprio posto, e dovrà essere rispettatp il distanziamento interpersonale, sia in sala che nei foyer. Com’è noto da tempo, poi, l’accesso in teatro è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di Green pass, fatti salvi i minori di 12 anni e gli esenti sulla base di un’idonea certificazione medica che il personale di sala ha l’obbligo di verificare.

Da lunedì 18 ottobre la biglietteria del Teatro Lirico riapre alla vendita dell’intera pianta del teatro (platea, I loggia, II loggia) ed è a disposizione del pubblico per eventuali cambi di posto già acquistati nello stesso o in un altro settore del teatro.

“È sicuramente uno dei passi fondamentali per il ritorno alla normalità ed alla gioia di incontrarsi un’altra volta tutti insieme”, commenta Colabianchi. “A breve verrà annunciata la Stagione concertistica, lirica e di balletto 2022, con relativa campagna abbonamenti, e riprenderà l’attività per le scuole e quella in decentramento. Ringrazio tutti di cuore e non vedo l’ora di poter riaccendere le luci di tutto il teatro per accogliere nuovamente il nostro pubblico”, conclude il sovrintendente del Teatro Lirico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it