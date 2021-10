Il Bastione illuminato di azzurro, uno dei colori dell’associazione CiaoLapo sarà il segno più tangibile della sensibilizzazione sulla Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto in gravidanza e dopo la nascita fissata per il 15 ottobre.

L’amministrazione comunale ha aderito alla campagna non solo illuminando il Bastione, ma ospitando nella sala consiliare oggi, venerdì 15 ottobre 2021, la presentazione delle iniziative promosse dalla sezione isolana dell’associazione CiaoLapo. All’incontro con la stampa hanno preso parte il presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi, la referente per la Sardegna di CiaoLapo, Maria Gemma Di Maggio e la psicologa Gisella Congia.

Le attività si sensibilizzazione su un fenomeno che in Italia interessa il 15% delle gravidanze, non si fermano alla luce azzurra sul Bastione perché sono in tanti ad essere stati coinvolti da questo lutto e che ora cercano delle risposte. Fondamentale trovarle negli affetti più cari ma non solo, e allora associazioni come CiaoLapo cercano di fare la loro parte, ancora meglio se appoggiate e sostenute dalle istituzioni. Il Comune di Cagliari, nel puntare ad una calendarizzazione anche nel capoluogo sardo della Giornata, metterà in campo tutte le risorse possibili per fare la sua parte.

