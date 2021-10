AAA. Cercasi equipaggio di cabina. Dopo essersi aggiudicata i collegamenti in continuità territoriale da e per la Sardegna, Volotea lancia un avviso per la ricerca di nuovo personale di cabina. Da lunedì la nuova continuità sarà operativa per arrivare fino a un massimo di 266 voli ogni settimana tra la Sardegna e la Penisola. Per questo la compagnia low cost spagnola, che dopo l’apertura delle basi a Cagliari e Olbia ha annunciato di voler aprirne anche una terza ad Alghero, cerca “candidati con e senza certificato per il ruolo di Cabin Crew member e Senior Cabin crew member in Sardegna, Italia (Cagliari, Olbia e Alghero)”. Ecco l’annuncio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it