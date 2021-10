Botta e risposta tra l’assessore al Turismo Gianni Chessa e gli organizzatori del premio “Italia Destinazione Digitale 2021” riservato alle zone balneari che nei giorni scorsi ha assegnato un prestigioso secondo posto alla Costa Verde e alla splendida spiaggia di Piscinas. Peccato che alla cerimonia di assegnazione degli oscar del turismo, svoltasi nei giorni scorsi a Rimini, non ci fosse nessuno a ritirare il premio. Per la verità a Rimini era presente l’assessore che, sulle pagine dell’Unione Sarda, ha giustificato la mancata presenza di un rappresentante del Comune di Arbus, destinatario del premio, con il fatto che “per un disguido tecnico gli organizzatori non hanno comunicato né il giorno né l’ora”.

Immediata la replica dell’organizzazione. “Non c’è stato nessun “disguido tecnico” – spiega Mirko Lalli di Italia Destinazione Digitale – noi abbiamo comunicato sia il giorno che l’ora della premiazione. Tutti gli altri finalisti che erano stati avvisati si sono presentati infatti. Siamo certi che le parole dell’Assessore siano state fraintese e se dovesse essere necessario abbiamo a disposizione gli scambi email e messaggi, per fugare ogni dubbio.Scrivo a malincuore visto l’affetto che mi lega alla Sardegna e ai tanti amici lì. La precisazione è però dovuta per onestà intellettuale e per la serietà con la quale da sei anni organizziamo Italia Destinazione Digitale.

