Il settore colpito lo scorso anno dalla chiusura dei locali (-35% i consumi 2020) ha registrato nel 2021 una fortissima ripresa. Il consumo pro capite in Italia è arrivato in Italia a 36,8 litri consumi in crescita del 18,4%, e in Sardegna a quasi il doppio: 61,7 anno litri per abitante. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al 2021, rispetto al periodo dello scorso anno.

Il dato dell’Isola è inequivocabile: in Sardegna si consuma il doppio della birra rispetto alle altre regioni italiane, con una media che arriva a 61,7 litri per abitante, numeri che includono anche la presenza dei turisti.

Intanto stanno nascendo nuove figure professionali come il “sommelier delle birra”, in grado di interpretarne, tramite opportune tecniche di osservazione e degustazione, i caratteri principali di stile, gusto, composizione, colore, corpo, sentori a naso e palato e individuarne gli eventuali difetti, oltre a suggerire gli abbinamenti ideali con primi piatti, carne o pesce e anche con i dolci.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it